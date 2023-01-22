В Києві та області до кінця доби прогнозують сильний туман

До кінця доби неділі, 22 січня, в Києві та області прогнозується туман. Видимість не більше 200-500 метрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київській області! До кінця доби 22 січня утримається туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.
На разі цьому погодному явищу вже присвоєно перший (жовтий) рівень небезпечності.
"Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - додають синоптики.
Як повідомлялось, вчора синоптики попереджали, що Київ та Київську область накриє туман. Він протримається до ранку неділі, 22 січня.
Нагадаємо, на вихідних, 21-22 січня, на високогір'ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської області прогнозується ймовірність сходу лавин. Українців просять утриматися від походів у гори.
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