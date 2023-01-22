В Киеве и области до конца суток прогнозируют сильный туман

До конца суток воскресенья, 22 января, в Киеве и области прогнозируется туман. Видимость не больше 200-500 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевской области! До конца суток 22 января удержится туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении. На данный момент этому явлению уже присвоен первый (желтый) уровень опасности. "Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта по отдельным участкам дорог и улиц", - добавляют синоптики.