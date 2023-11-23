У Києві та області енергетиків перевели у посилений режим: у чому причина

У Києві та області сьогодні очікується мокрий сніг та пориви вітру. Через негоду енергетиків переводять у посилений режим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"За прогнозами синоптиків до кінця 23-24 листопада очікується мокрий сніг та пориви вітру. Енергетики в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки ймовірних аварій, якщо вони відбудуться", - йдеться в повідомленні.
Енергетики нагадали, що несприятливі погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Українців закликають бути обережними, не нехтувати правилами безпеки та не наближатися до ліній електропередач.
Синоптики попереджали, що 23 листопада варто очікувати значного погіршення погодних умов.
Нагадаємо, у ніч на середу, 22 листопада, Київ засипало першим снігом.
У КМДА закликали водіїв подбати про безпеку на дорозі під час негоди. Зокрема не паркувати автівки вздовж узбіччя доріг і на тротуарах, а також не виїжджати в місто на авто, щоб не створювати затори.
Завтра у Києві очікується хмарна волога вітряна, проте тепліша погода. Дощ, місцями з мокрим снігом. Вдень повітря у столиці прогріється до +5 градусів, вночі - близько нуля.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.