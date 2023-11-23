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У Києві та області енергетиків перевели у посилений режим: у чому причина

Фото: у Києві та області енергетиків перевели у посилений режим (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві та області сьогодні очікується мокрий сніг та пориви вітру. Через негоду енергетиків переводять у посилений режим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"За прогнозами синоптиків до кінця 23-24 листопада очікується мокрий сніг та пориви вітру. Енергетики в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки ймовірних аварій, якщо вони відбудуться", - йдеться в повідомленні.

Енергетики нагадали, що несприятливі погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Українців закликають бути обережними, не нехтувати правилами безпеки та не наближатися до ліній електропередач. 

Погода у Києві 

Синоптики попереджали, що 23 листопада варто очікувати значного погіршення погодних умов.

Нагадаємо, у ніч на середу, 22 листопада, Київ засипало першим снігом.

У КМДА закликали водіїв подбати про безпеку на дорозі під час негоди. Зокрема не паркувати автівки вздовж узбіччя доріг і на тротуарах, а також не виїжджати в місто на авто, щоб не створювати затори.

Завтра у Києві очікується хмарна волога вітряна, проте тепліша погода. Дощ, місцями з мокрим снігом. Вдень повітря у столиці прогріється до +5 градусів, вночі - близько нуля.

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