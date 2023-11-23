У Києві та області енергетиків перевели у посилений режим: у чому причина
У Києві та області сьогодні очікується мокрий сніг та пориви вітру. Через негоду енергетиків переводять у посилений режим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"За прогнозами синоптиків до кінця 23-24 листопада очікується мокрий сніг та пориви вітру. Енергетики в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки ймовірних аварій, якщо вони відбудуться", - йдеться в повідомленні.
Енергетики нагадали, що несприятливі погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Українців закликають бути обережними, не нехтувати правилами безпеки та не наближатися до ліній електропередач.
Погода у Києві
Синоптики попереджали, що 23 листопада варто очікувати значного погіршення погодних умов.
Нагадаємо, у ніч на середу, 22 листопада, Київ засипало першим снігом.
У КМДА закликали водіїв подбати про безпеку на дорозі під час негоди. Зокрема не паркувати автівки вздовж узбіччя доріг і на тротуарах, а також не виїжджати в місто на авто, щоб не створювати затори.
Завтра у Києві очікується хмарна волога вітряна, проте тепліша погода. Дощ, місцями з мокрим снігом. Вдень повітря у столиці прогріється до +5 градусів, вночі - близько нуля.
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