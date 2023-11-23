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В Киеве и области энергетиков перевели в усиленный режим: в чем причина

Киевская область, Четверг 23 ноября 2023 15:11
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В Киеве и области энергетиков перевели в усиленный режим: в чем причина Фото: в Киеве и области энергетиков перевели в усиленный режим (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве и области сегодня ожидается мокрый снег и порывы ветра. Из-за непогоды энергетиков переводят в усиленный режим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"По прогнозам синоптиков, до конца 23-24 ноября ожидается мокрый снег и порывы ветра. Энергетики в усиленном режиме готовы ликвидировать последствия вероятных аварий, если они произойдут", - говорится в сообщении.

Энергетики напомнили, что неблагоприятные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Украинцев призывают быть осторожными, не пренебрегать правилами безопасности и не приближаться к линиям электропередач.

Погода в Киеве

Синоптики предупреждали, что 23 ноября следует ожидать значительного ухудшения погодных условий.

Напомним, в ночь на среду, 22 ноября, Киев засыпало первым снегом.

В КГГА призвали водителей позаботиться о безопасности на дороге во время непогоды. В частности, не парковать автомобили вдоль обочины дорог и на тротуарах, а также не выезжать в город на авто, чтобы не создавать пробки.

Завтра Киеве ожидается облачная влажная ветреная погода, однако теплая погода. Дождь, местами с мокрым снегом. Днем воздух в столице прогреется до +5 градусов, ночью - около нуля.

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