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У Києві та низці регіонів запровадили аварійні відключення світла: список

Фото: по Україні запровадили аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У 12 областях України та Києві сьогодні, 6 червня, ввечері задіяли аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

За даними "Укренерго", аварійні відключення діють у:

  • Києві;
  • Волинській області;
  • Донецькій області;
  • Житомирській області;
  • Закарпатській області;
  • Запорізькій області;
  • Львівській області;
  • Київській області;
  • Миколаївській області;
  • Кіровоградській області;
  • Одеській області;
  • Рівненській області;
  • Харківській області.

"Можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури", - додали в компанії.

Там уточнили, що аварійні відключення скасують після повернення областей у визначені для них ліміти споживання. Потім повернуть графіки.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, у всіх областях України з початку тижня цілодобово працюють графіки відключень світла.

Причина таких заходів - російські удари по об'єктах енергетики, які спричинили серйозні руйнування.

Також "Укренерго" щоденно визначає ліміти споживання для кожного з регіонів. Якщо їх перевищують, енергетики використовують аварійні відключення світла.

Зазначимо, завтра, 7 червня, по всій Україні також діятимуть графіки відключень світла.

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