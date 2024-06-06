У Києві та низці регіонів запровадили аварійні відключення світла: список

У 12 областях України та Києві сьогодні, 6 червня, ввечері задіяли аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.
За даними "Укренерго", аварійні відключення діють у:
"Можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури", - додали в компанії.
Там уточнили, що аварійні відключення скасують після повернення областей у визначені для них ліміти споживання. Потім повернуть графіки.
Нагадаємо, у всіх областях України з початку тижня цілодобово працюють графіки відключень світла.
Причина таких заходів - російські удари по об'єктах енергетики, які спричинили серйозні руйнування.
Також "Укренерго" щоденно визначає ліміти споживання для кожного з регіонів. Якщо їх перевищують, енергетики використовують аварійні відключення світла.
Зазначимо, завтра, 7 червня, по всій Україні також діятимуть графіки відключень світла.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.