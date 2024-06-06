ua en ru
Чт, 06 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В "Укренерго" розповіли, як завтра діятимуть графіки відключень світла

Україна, Четвер 06 червня 2024 18:40
UA EN RU
В "Укренерго" розповіли, як завтра діятимуть графіки відключень світла Фото: в Україні 7 червня вимикатимуть світло за графіками (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

По всій території України завтра, 7 червня, світло за графіками планують відключати протягом усього дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

Як зазначили у компанії, завтра дефіцит в енергосистемі прогнозують упродовж усього дня.

"Ліміти на споживання діятимуть для кожної області з 00:00 до 24:00", - уточнили в "Укренерго".

Там також попередили, що при перевищенні лімітів можливе запровадження аварійних відключень.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, в Україні цього тижня щодня діють графіки відключення світла. Їх вводять цілодобово.

Причиною такої складної ситуації стали удари російських окупантів по українських об'єктах енергетичної інфраструктури. Через це генерації електроенергії недостатньо для покриття споживання по всій країні.

Раніше гендиректор YASNO Сергій Коваленко закликав українців не включати кондиціонери, оскільки є загроза відключення електроенергії для критичної інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Вимкнення світла Блекаут Графік відключення світла
NEWS
РФ намагається розвити наступ на Покровськ, Мирноград та Селидове, - ЗСУ
РФ намагається розвити наступ на Покровськ, Мирноград та Селидове, - ЗСУ
DAILY
10 дітей вивіз на човні з окупації. Як після підриву Каховської ГЕС спортсмен рятував українців
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler 10 дітей вивіз на човні з окупації. Як після підриву Каховської ГЕС спортсмен рятував українців