В "Укренерго" розповіли, як завтра діятимуть графіки відключень світла

По всій території України завтра, 7 червня, світло за графіками планують відключати протягом усього дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram .

Там також попередили, що при перевищенні лімітів можливе запровадження аварійних відключень.

"Ліміти на споживання діятимуть для кожної області з 00:00 до 24:00", - уточнили в "Укренерго".

Як зазначили у компанії, завтра дефіцит в енергосистемі прогнозують упродовж усього дня.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, в Україні цього тижня щодня діють графіки відключення світла. Їх вводять цілодобово.

Причиною такої складної ситуації стали удари російських окупантів по українських об'єктах енергетичної інфраструктури. Через це генерації електроенергії недостатньо для покриття споживання по всій країні.

Раніше гендиректор YASNO Сергій Коваленко закликав українців не включати кондиціонери, оскільки є загроза відключення електроенергії для критичної інфраструктури.

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