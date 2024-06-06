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В Киеве и ряде регионов ввели аварийные отключения света: список

Фото: по Украине ввели аварийные отключения света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В 12 областях Украины и Киеве сегодня, 6 июня, вечером задействовали аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

По данным "Укрэнерго", аварийные отключения действуют в:

  • Киеве;
  • Волынской области;
  • Донецкой области;
  • Житомирской области;
  • Закарпатской области;
  • Запорожской области;
  • Львовской области;
  • Киевской области;
  • Николаевской области;
  • Кировоградской области;
  • Одесской области;
  • Ровенской области;
  • Харьковской области. 

"Возможны перерывы в энэргоснабжении объектов критической инфраструктуры", - добавили в компании. 

Там уточнили, что аварийные отключения отменят после возвращения областей в определенные для них лимиты потребления. Затем вернут графики. 

Отключения света в Украине

Напомним, во всех областях Украины с начала недели круглосуточно работают графики отключений света.

Причина таких мер - российские удары по объектам энергетики, которые вызвали серьезные разрушения.

Также "Укрэнерго" ежедневно определяет лимиты потребления для каждого из регионов. Если их превышают, энергетики применяют аварийные отключения света.

Отметим, завтра, 7 июня, по всей Украине тоже будут действовать графики отключений света.

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