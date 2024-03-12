У Києві та низці регіонів України оголошено повітряну тривогу (відбій)

У декількох регіонах України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних Сил ЗСУ та карту повітряних тривог.
Наразі тривога оголошена у Києві та ще 17 областях України.
За повідомленнями Повітряних Сил ЗСУ, для деяких областей є загроза балістики.
"Київська, Сумська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська та Житомирська області - загроза застосування балістичного озброєння! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - повідомили у Повітряних Силах.
Оновлено 00:43 : зафіксовано відбої повітряних тривог у деяких регіонах України.
Фото: карта повітряних тривог України (alerts.in.ua)
Оновлено 00:49 : Повітряні Сили повідомили про відбій повітряної тривоги у деяких регіонах України.
"Київська, Сумська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська та Полтавська області - відбій загрози застосування балістичного озброєння", - повідомили захисники.
Раніше ми писали, що пізно ввечері 11 березня росіяни атакували Україну "Шахедами". У деяких регіонах було оголошено повітряну тривогу,
Також увечері 11 березня по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Злетів російський винищувач "МіГ-31К", який може нести гіперзвукові ракети "Кинджал".
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