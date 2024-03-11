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По всій Україні оголосили повітряну тривогу: у Росії злетів МіГ-31К

Україна, Понеділок 11 березня 2024 19:04
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По всій Україні оголосили повітряну тривогу: у Росії злетів МіГ-31К Ілюстративне фото: по всій Україні оголосили повітряну тривогу (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

У всіх регіонах України сьогодні, 11 березня, увечері оголосили повітряну тривогу. Її причиною став зліт російського винищувача МіГ-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

Як зазначили військові, МіГ-31К злетів з аеродрому "Саваслейка", який знаходиться у Нижньогородській області.

По всій Україні оголосили повітряну тривогу: у Росії злетів МіГ-31КФото: карта повітряних тривог (скріншот)

Українців закликають не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Удари по Україні

Нагадаємо, російські окупанти регулярно намагаються атакувати Україну за допомогою своїх ракет та дронів-камікадзе. Зокрема для ударів вони використовують гіперзвукові ракети "Кинджал", які запускає МіГ-31К.

Подібні ракети українські захисники вже збивали за допомогою зенітного ракетного комплексу Patriot, який надали нашій країні західні союзники.

Раніше стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України підполковнику В'ячеславу Агєєву. Його підрозділ вперше знищив гіперзвукову російську ракету "Кинджал".

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