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Окупанти атакують Україну "Шахедами": які регіони під загрозою

Україна, Понеділок 11 березня 2024 23:01
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Окупанти атакують Україну "Шахедами": які регіони під загрозою Ілюстративне фото: окупанти атакують Україну "Шахедами" (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 11 березня, увечері запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні. У низці регіонів оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

За інформацією військових, російські дрони фіксують у західній частині Кіровоградської області. Вони заходять до Вінницької області.

Окупанти атакують Україну &quot;Шахедами&quot;: які регіони під загрозоюФото: карта повітряних тривог (скриншот)

Також безпілотники помітили на кордоні Миколаївської, Одеської та Кіровоградської областей у напрямку до Вінниці.

При цьому кілька груп дронів на півдні Миколаївської області. Курс північно-західний через Одеську область.

Ще кілька груп дронів летять з південного заходу та південного сходу Дніпропетровської області у бік Дніпра.

Дрони з Кіровоградської області зайшли до Черкаської області, прямують у бік Білої Церкви.

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти регулярно атакують Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Їхньою метою найчастіше ставати громадянська інфраструктура.

Остання атака відбулася сьогодні, 11 березня, вночі. Загалом ворог запустив 25 безпілотників, а збити вдалося 15.

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