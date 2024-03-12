RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве и ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога (отбой)

Фото: в Киеве и ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных Сил ВСУ и карту воздушных тревог.

В данный момент тревога объявлена в Киеве и еще 17 областях Украины.

По сообщениям Воздушных Сил ВСУ, для некоторых областей существует угроза баллистики.

"Киевская, Сумская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская и Житомирская области - угроза применения баллистического вооружения! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - сообщили в Воздушных Силах.

Фото: карта воздушных тревог Украины (alerts.in.ua)

Обновлено 00:43: зафиксировано отбои воздушных тревог в некоторых регионах Украины.

Фото: карта воздушных тревог Украины (alerts.in.ua)

Обновлено 00:49: Воздушные Силы сообщили об отбое воздушной тревоги в некоторых регионах Украины.

"Киевская, Сумская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская и Полтавская области - отбой угрозы применения баллистического вооружения", - сообщили защитники.

Удары россиян по Украине

Ранее мы писали, что поздно вечером 11 марта, россияне атаковали Украину "Шахедами". В некоторых регионах была объявлена воздушная тревога,

Также вечером 11 марта по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взлетел российский истребитель "МиГ-31К", который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News