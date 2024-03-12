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У Києві та низці регіонів України оголошено повітряну тривогу (відбій)

Вівторок 12 березня 2024 00:39
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У Києві та низці регіонів України оголошено повітряну тривогу (відбій) Фото: у Києві та низці регіонів України оголошено повітряну тривогу (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У декількох регіонах України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних Сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

Наразі тривога оголошена у Києві та ще 17 областях України.

За повідомленнями Повітряних Сил ЗСУ, для деяких областей є загроза балістики.

"Київська, Сумська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська та Житомирська області - загроза застосування балістичного озброєння! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - повідомили у Повітряних Силах.

У Києві та низці регіонів України оголошено повітряну тривогу (відбій)Фото: карта повітряних тривог України (alerts.in.ua)

Оновлено 00:43 : зафіксовано відбої повітряних тривог у деяких регіонах України. У Києві та низці регіонів України оголошено повітряну тривогу (відбій)

Фото: карта повітряних тривог України (alerts.in.ua)

Оновлено 00:49 : Повітряні Сили повідомили про відбій повітряної тривоги у деяких регіонах України.

"Київська, Сумська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська та Полтавська області - відбій загрози застосування балістичного озброєння", - повідомили захисники.

Удари росіян по Україні

Раніше ми писали, що пізно ввечері 11 березня росіяни атакували Україну "Шахедами". У деяких регіонах було оголошено повітряну тривогу,

Також увечері 11 березня по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Злетів російський винищувач "МіГ-31К", який може нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

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