В Киеве и ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога (отбой)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных Сил ВСУ и карту воздушных тревог.

В данный момент тревога объявлена в Киеве и еще 17 областях Украины.

По сообщениям Воздушных Сил ВСУ, для некоторых областей существует угроза баллистики.

"Киевская, Сумская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская и Житомирская области - угроза применения баллистического вооружения! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - сообщили в Воздушных Силах.

Фото: карта воздушных тревог Украины (alerts.in.ua)

Обновлено 00:43: зафиксировано отбои воздушных тревог в некоторых регионах Украины.

Фото: карта воздушных тревог Украины (alerts.in.ua)

Обновлено 00:49: Воздушные Силы сообщили об отбое воздушной тревоги в некоторых регионах Украины.

"Киевская, Сумская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская и Полтавская области - отбой угрозы применения баллистического вооружения", - сообщили защитники.

Удары россиян по Украине

Ранее мы писали, что поздно вечером 11 марта, россияне атаковали Украину "Шахедами". В некоторых регионах была объявлена воздушная тревога,

Также вечером 11 марта по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взлетел российский истребитель "МиГ-31К", который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".