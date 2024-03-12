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В Киеве и ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога (отбой)

Вторник 12 марта 2024 00:39
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В Киеве и ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога (отбой) Фото: в Киеве и ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных Сил ВСУ и карту воздушных тревог.

В данный момент тревога объявлена в Киеве и еще 17 областях Украины.

По сообщениям Воздушных Сил ВСУ, для некоторых областей существует угроза баллистики.

"Киевская, Сумская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская и Житомирская области - угроза применения баллистического вооружения! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - сообщили в Воздушных Силах.

В Киеве и ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога (отбой)Фото: карта воздушных тревог Украины (alerts.in.ua)

Обновлено 00:43: зафиксировано отбои воздушных тревог в некоторых регионах Украины.В Киеве и ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога (отбой)

Фото: карта воздушных тревог Украины (alerts.in.ua)

Обновлено 00:49: Воздушные Силы сообщили об отбое воздушной тревоги в некоторых регионах Украины.

"Киевская, Сумская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская и Полтавская области - отбой угрозы применения баллистического вооружения", - сообщили защитники.

Удары россиян по Украине

Ранее мы писали, что поздно вечером 11 марта, россияне атаковали Украину "Шахедами". В некоторых регионах была объявлена воздушная тревога,

Также вечером 11 марта по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взлетел российский истребитель "МиГ-31К", который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

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