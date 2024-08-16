У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу, в двох містах пролунали вибухи (відбій)

У Києві, а також низці областей України знову оголосили повітряну тривогу. У Дніпрі та Запоріжжі чули вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 12:07, повітряну тривогу оголошено у:
Фото: повітряна тривога станом на 12:07 (alerts.in.ua)
"Загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку", - написали Повітряні сили Збройних сил України та закликали дніпрян перейти в укриття.
За словами кореспондентів "Суспільного", у Дніпрі, під час тривоги, пролунали вибухи.
Зокрема вибухи також чули в деяких районах Запоріжжя.
Станом на 12:12, відбій тривоги було оголошено у:
Фото: карта повітряних тривог станом на 12:13 (alerts.in.ua)
Майже кожної ночі росіяни обстріллюють територію України дронами та ракетами. Як приклад, у ніч на 16 серпня, ворог застосував:
Під час відбиття атаки ППО знищила усі безпілотники у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.
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