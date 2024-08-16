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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу, в двох містах пролунали вибухи (відбій)

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, а також низці областей України знову оголосили повітряну тривогу. У Дніпрі та Запоріжжі чули вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 12:07, повітряну тривогу оголошено у: 

  • Києві; 
  • Київській області; 
  • Житомирській області;
  • Вінницькій області; 
  • Черкаській області; 
  • Кіровоградській області; 
  • Миколаївській області; 
  • Херсонській області; 
  • Запорізькій області; 
  • Дніпропетровській області; 
  • Донецькій області; 
  • Харківській області; 
  • Полтавській області; 
  • Сумській області; 
  • Чернігівській області. 

Фото: повітряна тривога станом на 12:07 (alerts.in.ua)

Загроза застосування балістики 

"Загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку", - написали Повітряні сили Збройних сил України та закликали дніпрян перейти в укриття. 

Вибухи у Дніпрі та Запоріжжі 

За словами кореспондентів "Суспільного", у Дніпрі, під час тривоги, пролунали вибухи. 

Зокрема вибухи також чули в деяких районах Запоріжжя. 

Відбій повітряної тривоги

Станом на 12:12, відбій тривоги було оголошено у: 

  • Києві; 
  • Київській області; 
  • Житомирській області; 
  • Вінницькій області; 
  • Черкаській області; 
  • Чернігівській області. 

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:13 (alerts.in.ua)

Обстріл України у ніч на 16 серпня 

Майже кожної ночі росіяни обстріллюють територію України дронами та ракетами. Як приклад, у ніч на 16 серпня, ворог застосував: 

  • 3 балістичні ракети "Іскандер-М"; 
  • 3 ударних БпЛА Shahed; 
  • 2 безпілотники невстановленого типу. 

Під час відбиття атаки ППО знищила усі безпілотники у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.   

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Повітряна тривога