В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу, в двух городах прогремели взрывы (отбой)

По состоянию на 12:07, воздушная тревога объявлена в:

Киеве;

Киевской области;

Житомирской области;

Винницкой области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Николаевской области;

Херсонской области;

Запорожской области;

Днепропетровской области;

Донецкой области;

Харьковской области;

Полтавской области;

Сумской области;

Черниговской области.

Фото: воздушная тревога по состоянию на 12:07 (alerts.in.ua)

Угроза применения баллистики

"Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления", - написали Воздушные силы Вооруженных сил Украины и призвали днепрян перейти в укрытие.

Взрывы в Днепре и Запорожье

По словам корреспондентов "Суспільного", в Днепре, во время тревоги, раздались взрывы.

В частности взрывы также слышали в некоторых районах Запорожья.

Отбой воздушной тревоги

По состоянию на 12:12, отбой тревоги был объявлен в:

Киеве;

Киевской области;

Житомирской области;

Винницкой области;

Черкасской области;

Черниговской области.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:13 (alerts.in.ua)

Обстрел Украины в ночь на 16 августа

Почти каждую ночь россияне обстреливают территорию Украины дронами и ракетами. Как пример, в ночь на 16 августа, враг применил:

3 баллистические ракеты «Искандер-М»;

3 ударных БпЛА Shahed;

2 беспилотника неустановленного типа.

Во время отражения атаки ПВО уничтожила все беспилотники в Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.