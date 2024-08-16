RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу, в двух городах прогремели взрывы (отбой)

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, а также ряде областей Украины снова объявили воздушную тревогу. В Днепре и Запорожье слышали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 12:07, воздушная тревога объявлена в: 

  • Киеве; 
  • Киевской области; 
  • Житомирской области;
  • Винницкой области; 
  • Черкасской области; 
  • Кировоградской области; 
  • Николаевской области; 
  • Херсонской области; 
  • Запорожской области; 
  • Днепропетровской области; 
  • Донецкой области; 
  • Харьковской области; 
  • Полтавской области; 
  • Сумской области; 
  • Черниговской области. 

Фото: воздушная тревога по состоянию на 12:07 (alerts.in.ua)

Угроза применения баллистики

"Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления", - написали Воздушные силы Вооруженных сил Украины и призвали днепрян перейти в укрытие. 

Взрывы в Днепре и Запорожье 

По словам корреспондентов "Суспільного", в Днепре, во время тревоги, раздались взрывы. 

В частности взрывы также слышали в некоторых районах Запорожья. 

Отбой воздушной тревоги

По состоянию на 12:12, отбой тревоги был объявлен в: 

  • Киеве; 
  • Киевской области; 
  • Житомирской области; 
  • Винницкой области; 
  • Черкасской области; 
  • Черниговской области. 

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:13 (alerts.in.ua)

Обстрел Украины в ночь на 16 августа 

Почти каждую ночь россияне обстреливают территорию Украины дронами и ракетами. Как пример, в ночь на 16 августа, враг применил: 

  • 3 баллистические ракеты «Искандер-М»; 
  • 3 ударных БпЛА Shahed; 
  • 2 беспилотника неустановленного типа. 

Во время отражения атаки ПВО уничтожила все беспилотники в Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.   

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушная тревога