В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу, в двух городах прогремели взрывы (отбой)

В Киеве, а также ряде областей Украины снова объявили воздушную тревогу. В Днепре и Запорожье слышали взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 12:07, воздушная тревога объявлена в:
Фото: воздушная тревога по состоянию на 12:07 (alerts.in.ua)
"Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления", - написали Воздушные силы Вооруженных сил Украины и призвали днепрян перейти в укрытие.
По словам корреспондентов "Суспільного", в Днепре, во время тревоги, раздались взрывы.
В частности взрывы также слышали в некоторых районах Запорожья.
По состоянию на 12:12, отбой тревоги был объявлен в:
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:13 (alerts.in.ua)
Почти каждую ночь россияне обстреливают территорию Украины дронами и ракетами. Как пример, в ночь на 16 августа, враг применил:
Во время отражения атаки ПВО уничтожила все беспилотники в Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.
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