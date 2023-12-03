UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Києві та низці областей знову оголосили тривогу, попередили про ракетну небезпеку (відбій)

Фото: В Києві та низці областей знову оголосили тривогу, попередили про ракетну небезпеку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Києві та низці областей вкотре за добу оголосили повітряну тривогу. В Повітряних силах попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголосили повітряну тривогу

Станом на 14:51 повітряну тривогу оголошено в: 

  • Києві; 
  • Київській області; 
  • Черкаській області; 
  • Кіровоградській області; 
  • Миколаївській області; 
  • Херсонській області; 
  • Запорізькій області. 

Фото: карта повітряних тривог станом на 14:51 (alerts.in.ua)

Що кажуть в Повітряних силах? 

Спочатку Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку Кіровоградську й Черкаську область. Після цього заявили й про загрозу для Київської області. 

Не перша тривога 

О 13:04 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Моздок в Північному Кавказі.

Відбій повітряної тривоги

Станом на 15:02, в усіх вищезгаданих областях, окрім Миколаївської, Херсонської та Запорізької, оголошено про відбій. 

Нічна атака 3 грудня

Цієї ночі російські терористи атакували Україну 12-ма ударними БпЛА з району Приморсько-Ахтарськ й авіаційною ракетоюХ-59 з повітряного простору Бєлгородської області.

Загалом протиповітряна оборона знищила 10 БпЛА "Shahed-136/131". Керована авіаційна ракета Х-59 не досягла своєї цілі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївРосійська ФедераціяВійна в Україні