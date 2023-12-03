В Україні оголошено повітряну тривогу: в чому причина

По усій території України оголошено повітряну тривогу. Повідомляють про зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому в Північному Кавказі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 13:04 повітряну тривогу було оголошено по усій території України. Мапа виглядає так:

Фото: карта повітряних тривог станом на 13:04 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як повідомляють в Повітряних силах, тривогу було оголошено через зліт МиГ-31К з аеродрому Моздок

"Увага! Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт ворожого МиГ-31К з аеродрому Моздок.", - пише пресслужба Повітряних сил.

Нічна атака 3 грудня

Ввечері, 2 грудня, російські терористи запустили кілька груп ударних дронів типу "Шахед" по території України. Повітряну тривогу було оголошено в низці південних, центральних і західних областей.

Ближче до 3 ночі, 3 грудня, в Хмельницькій області повідомляли про роботу ППО.

Згідно з повідомленням Повітряних сил, противник атакував Україну 12-ма ударними БпЛА з району Приморсько-Ахтарськ. Також було запущено авіаційну ракету Х-59 з повітряного простору Бєлгородської області. Загалом протиповітряна оборона знищила 10 БпЛА "Shahed-136/131". Керована авіаційна ракета Х-59 не досягла своєї цілі.

Зранку тривогу було знову оголошено на території Київської області.