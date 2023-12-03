В Киеве и ряде областей снова объявили тревогу, предупредили о ракетной опасности (отбой)

В Киеве и ряде областей в очередной раз за сутки объявили воздушную тревогу. В воздушных силах предупреждают о ракетной опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Где объявили воздушную тревогу
По состоянию на 14:51 воздушная тревога объявлена в:
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 14:51 (alerts.in.ua)
Что говорят в Воздушных силах?
Сначала Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в Кировоградской и Черкасской областях. После этого заявили и об угрозе Киевской области.
Не первая тревога
В 13:04 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Моздок в Северном Кавказе.
Отбой воздушной тревоги
По состоянию на 15:02, во всех вышеупомянутых областях, кроме Николаевской, Херсонской и Запорожской, объявлено об отбое.
Этой ночью российские террористы атаковали Украину 12-ю ударными БпЛА из Приморско-Ахтарского района и авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства Белгородской области.
В общей сложности противовоздушная оборона уничтожила 10 БПЛА "Shahed-136/131". Управляемая авиационная ракета Х-59 не достигла своей цели.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.