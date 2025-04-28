У Києві та низці областей знову оголошено сигнал тривоги: яка причина

Повітряні атаки Росії

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня росіяни атакували Україну 149 дронами. Тоді ППО знищила 57 безпілотників, ще понад 60 були втрачені.

Сьогодні зранку Російська Федерація запустила по території України декілька груп ударних дронів. Повітряну тривогу було оголошено у низці областей.

Також сьогодні у Києві та низці областей України вже було оголошено повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

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