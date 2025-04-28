Київ та більшу частину України охопила повітряна тривога: в чому причина
У Києві, а також низці областей України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 11:19 повітряну тривогу оголошено у:
- Києві;
- Київській області;
- Вінницькій області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Миколаївській області;
- Одеській області;
- Херсонській області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області;
- Харківській області;
- Полтавській області;
- Сумській області;
- Чернігівській області.
Фото: повітряна тривога станом на 11:19 (alerts.in.ua)
Причина повітряної тривоги
Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу. У тому ж числі повідомляють про:
- ціль на півночі Полтавської області в західному напрямку;
- ворожий безпілотний літальний апарат (БпЛА) над Черкасами.
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