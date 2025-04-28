Київ та більшу частину України охопила повітряна тривога: в чому причина

У Києві, а також низці областей України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог .

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу. У тому ж числі повідомляють про:

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни країна-терорист регулярно вдається до обстрілів території України. Під удар потрапляє часто й цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу. Лише за останній тиждень українська протиповітряна оборона (ППО) загалом знищила 841 ціль:

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