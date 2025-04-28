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Київ та більшу частину України охопила повітряна тривога: в чому причина

Понеділок 28 квітня 2025 11:26
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Київ та більшу частину України охопила повітряна тривога: в чому причина Фото: у Києві та більшу частину України охопила повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, а також низці областей України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 11:19 повітряну тривогу оголошено у:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Вінницькій області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області;
  • Миколаївській області;
  • Одеській області;
  • Херсонській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Запорізькій області;
  • Харківській області;
  • Полтавській області;
  • Сумській області;
  • Чернігівській області.

Київ та більшу частину України охопила повітряна тривога: в чому причина

Фото: повітряна тривога станом на 11:19 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу. У тому ж числі повідомляють про:

  • ціль на півночі Полтавської області в західному напрямку;
  • ворожий безпілотний літальний апарат (БпЛА) над Черкасами.

Обстріли України з боку Росії

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