В Киеве и ряде областей снова объявлен сигнал тревоги: какая причина

Воздушные атаки России

Напомним, в ночь на 27 апреля россияне атаковали Украину 149 дронами. Тогда ПВО уничтожила 57 беспилотников, еще более 60 были потеряны.

Сегодня утром Российская Федерация запустила по территории Украины несколько групп ударных дронов. Воздушная тревога была объявлена в ряде областей.

Также сегодня в Киеве и ряде областей Украины уже была объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

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