У Києві та низці областей знову оголошено сигнал тривоги: яка причина

У Києві та низці регіонів України вдень понеділка, 28 квітня, знову оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Нагадаємо, що жителів областей, де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - повідомили Повітряні сили.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві. А згодом він поширився на низку областей України.

Повітряні атаки Росії

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня росіяни атакували Україну 149 дронами. Тоді ППО знищила 57 безпілотників, ще понад 60 були втрачені.

Сьогодні зранку Російська Федерація запустила по території України декілька груп ударних дронів. Повітряну тривогу було оголошено у низці областей.

Також сьогодні у Києві та низці областей України вже було оголошено повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

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