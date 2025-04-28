В Киеве и ряде областей снова объявлен сигнал тревоги: какая причина

В Киеве и ряде регионов Украины днем понедельника, 28 апреля, снова объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

Воздушные атаки России

Напомним, в ночь на 27 апреля россияне атаковали Украину 149 дронами. Тогда ПВО уничтожила 57 беспилотников, еще более 60 были потеряны.

Сегодня утром Российская Федерация запустила по территории Украины несколько групп ударных дронов. Воздушная тревога была объявлена в ряде областей.

Также сегодня в Киеве и ряде областей Украины уже была объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

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