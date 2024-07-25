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Апокаліптичних картин не буде. Експерт розповів, які відключення світла очікувати взимку

Четвер 25 липня 2024 18:57
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Апокаліптичних картин не буде. Експерт розповів, які відключення світла очікувати взимку Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко, Сергій Пишкін
Експерт: Геннадій Рябцев

Найближчої зими не варто очікувати апокаліптичних картин в питанні електропостачання. Згідно з прогнозами, відключення триватимуть щонайбільше до 12 годин на добу.

Про це розповів директор спеціальних проєктів у НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев в матеріалі РБК-Україна "Сезон без графіків. Чи скасують в Україні відключення світла і що треба встигнути до холодів".

Як розповідав член спостережної ради "Укренерго" Юрій Бойко, цілком ймовірно, що енергетикам не вдасться відновити в повному обсязі те, що зруйнували росіяни до початку опалювального сезону.

Водночас виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив про плани відновити до 70% генерації. Втім, якщо торік потрібно було відновити 10 блоків, то сьогодні цифра зросла утричі.

"Якщо ДТЕК зможе відновити 60%, це буде великим досягненням. Але є ще станції "Центренерго" та "Укргідроенерго", а вони не можуть дати схожих гарантій. Тому в опалювальний сезон Україна все одно увійде із суттєвим дефіцитом", - пояснив Рябцев.

Рябцев відзначив, що з 9 ГВт зруйнованої генерації, на ДТЕК припадає від 5 до 6 ГВт. Тобто відновлення 60% "поверне" близько 3 ГВт. У зв'язку з цим Україна вийде приблизно на нестачу 4-5 ГВт. Відповідно до цього ймовірно графіки запроваджуватимуть у три-чотири черги.

"Реальні прогнози показують, що ми будемо іноді по 8, іноді по 12 годин на добу без світла. Про жодні апокаліптичні картини не йдеться. Навіть з урахуванням проблем, які можуть додати російські обстріли. Все це реалістичний сценарій на опалювальний сезон", - наголошує Рябцев.

Ситуація зі світлом в Україні

Від початку поточного року російські терористи здійснили 8 масованих атак проти об'єктів енергетики України. У зв'язку з цим українцям знову щодня запроваджують графіки відключень. Внаслідок ударів країна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій.

Тим часом експерти також пояснили чи вимикатимуть світло в серпні-жовтні та коли повернуться жорсткі графіки.

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