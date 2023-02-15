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У Києві та низці областей завтра не відключатимуть світло

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Україна, Середа 15 лютого 2023 22:47
У Києві та низці областей завтра не відключатимуть світло Фото: у Києві та низці областей завтра не відключатимуть світло (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві та низці областей України завтра, 16 лютого, не застосовуватимуть обмеження електропостачання.

РБК-Україна привело список областей, де не вимикатимуть світло.

У ДТЕК зазначили, що завтра відключення світла не планують застосовувати у Києві, Київській та Дніпропетровській областях. При цьому в Одеській області через мережеві обмеження продовжать діяти стабілізаційні відключення.

Також, за інформацією місцевих обленерго, ліміти на споживання електроенергії завтра не встановили в:

  • Івано-Франківській області;
  • Рівненській області;
  • Закарпатській області;
  • Хмельницькій області;
  • Чернівецькій області;
  • Запорізькій області;
  • Вінницькій області;
  • Чернігівській області;
  • Полтавській області.

Варто зауважити, що графіки планових відключень у всіх перерахованих вище регіонах можуть повернути у разі перенапруги системи або аварій.

Нагадаємо, раніше прем'єр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна веде переговори про збільшення імпорту електроенергії з країн Євросоюзу.

Також ми писали, що міністр енергетики України Герман Галущенко обговорив із послом Туреччини в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдером встановлення плавучих електростанцій у нашій країні.

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ДТЕК Київ вимкнення світла Електроенергія
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