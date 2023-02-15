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В Киеве и ряде областей завтра не будут отключать свет

Новина українською →
Украина, Среда 15 февраля 2023 22:47
В Киеве и ряде областей завтра не будут отключать свет Фото: в Киеве и ряде областей завтра не будут отключать свет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве и ряде областей Украины завтра, 16 февраля, не будут применять ограничения электроснабжения.

РБК-Украина привело список областей, где не будут выключать свет.

В ДТЭК отметили, что завтра отключения света не планируют применять в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. При этом в Одесской области из-за сетевых ограничений продолжат действовать стабилизационные отключения.

Также, по информации местных облэнерго, лимиты на потребление электроэнергии завтра не установили в:

  • Ивано-Франковской области;
  • Ровенской области;
  • Закарпатской области;
  • Хмельницкой области;
  • Черновицкой области;
  • Запорожской области;
  • Винницкой области;
  • Черниговской области;
  • Полтавской области.

Стоит заметить, что графики плановых отключений во всех вышеперечисленных регионах могут вернуть в случае перенапряжения системы или аварий.

Напомним, ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина ведет переговоры об увеличении импорта электроэнергии из стран Евросоюза.

Также мы писали, что министр энергетики Украины Герман Галущенко обсудил с послом Турции в Украине Ягмуром Ахметом Гюльдером установление плавучих электростанций в нашей стране.

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