Галущенко обговорив з послом Туреччини використання плавучих електростанцій в Україні

Міністр енергетики України Герман Галущенко зустрівся з послом Туреччини в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере. Сторони порушили питання використання плавучих електростанцій для нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Під час зустрічі Галущенгко підкреслив, що Туреччина є важливими стратегічним партнером нашої країни, а Україна, зі свого боку, зацікавлена зміцненні подальшої співпраці.

“Плавучі електростанції – це можливість забезпечення генерацією певного регіону, це один з елементів децентралізації енергосистеми. Особливо це важливо в умовах, коли Росія продовжує щодня атакувати наші енергооб’єкти”, - зазначив Галущенко.

Сторони домовились продовжити перемовини щодо плавучих електростанцій в майбутньому, зокрема щодо місць їх розташування.