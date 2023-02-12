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У Києві та низці областей завтра не планують вимикати світло

Фото: електропостачання у понеділок не обмежуватиметься у низці областей (pixabay.com)
Автор: Тетяна Зарембо

В Україні завтра, 13 лютого, не обмежуватимуть електропостачання у цілій низці регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали енергетиків.

Як зазначається у повідомленні компанії ДТЕК, на понеділок, 13 лютого, "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії.

"Це дозволяє завтра не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях", - йдеться у дописі.

Так само не планують відключати світло за графіками у Сумській області, про що у Telegram-каналі повідомило АТ "Сумиобленерго", а також у Кіровоградській області, що зазначило "Кіровоградобленерго".

Крім того, до регіонів, в яких завтра не обмежуватимуть світло, доєднаються Івано-Франківська, Рівненська, Волинська і Чернігівська області.

"Це робиться для того, щоб зрозуміти реальну потребу споживачів в електричній енергії по кожному регіону України, та в подальшому використовувати ці дані при доведенні оновлених лімітів споживання", - підкреслюють енергетики.

Вони додають, що у цей день рекомендовано використовувати електричну енергію в обсягах, необхідних для звичайного функціонування підприємств та комфортного життєзабезпечення домогосподарств споживачів.

Проте нагадують, що у разі перевантаження мереж або інших непередбачуваних обставин, можуть бути відновлені вимкнення згідно зі стабілізаційними графіками.

Оновлено 20:54

Світло завтра, 13 лютого, також не відключатимуть у Чернівецькій та Вінницькій областях. Там не запровадять ліміти споживання електроенергії.

При цьому у Вінницькій області планується виміряти реальне споживання електроенергії.

РБК-Україна повідомляло сьогодні, що ДТЕК попередив про повернення відключень по графіку протягом робочого тижня.

Раніше ми писали, що з понеділка, 13 лютого, в Одесі запрацює електротранспорт.

Крім того, нагадаємо, що Росія влаштувала масований обстріл України у п'ятницю, 10 лютого. В частині регіонів почалися перебої зі світлом, в деяких областях світло екстрено вимкнули через атаку.

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енергетики