У Києві та низці областей завтра не планують вимикати світло

В Україні завтра, 13 лютого, не обмежуватимуть електропостачання у цілій низці регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали енергетиків.
Як зазначається у повідомленні компанії ДТЕК, на понеділок, 13 лютого, "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії.
"Це дозволяє завтра не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях", - йдеться у дописі.
Так само не планують відключати світло за графіками у Сумській області, про що у Telegram-каналі повідомило АТ "Сумиобленерго", а також у Кіровоградській області, що зазначило "Кіровоградобленерго".
Крім того, до регіонів, в яких завтра не обмежуватимуть світло, доєднаються Івано-Франківська, Рівненська, Волинська і Чернігівська області.
"Це робиться для того, щоб зрозуміти реальну потребу споживачів в електричній енергії по кожному регіону України, та в подальшому використовувати ці дані при доведенні оновлених лімітів споживання", - підкреслюють енергетики.
Вони додають, що у цей день рекомендовано використовувати електричну енергію в обсягах, необхідних для звичайного функціонування підприємств та комфортного життєзабезпечення домогосподарств споживачів.
Проте нагадують, що у разі перевантаження мереж або інших непередбачуваних обставин, можуть бути відновлені вимкнення згідно зі стабілізаційними графіками.
Оновлено 20:54
Світло завтра, 13 лютого, також не відключатимуть у Чернівецькій та Вінницькій областях. Там не запровадять ліміти споживання електроенергії.
При цьому у Вінницькій області планується виміряти реальне споживання електроенергії.
РБК-Україна повідомляло сьогодні, що ДТЕК попередив про повернення відключень по графіку протягом робочого тижня.
Раніше ми писали, що з понеділка, 13 лютого, в Одесі запрацює електротранспорт.
Крім того, нагадаємо, що Росія влаштувала масований обстріл України у п'ятницю, 10 лютого. В частині регіонів почалися перебої зі світлом, в деяких областях світло екстрено вимкнули через атаку.
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