В Киеве и ряде областей завтра не планируют выключать свет

В Украине завтра, 13 февраля, не будут ограничивать электроснабжение в целом ряде регионов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы энергетиков.
Как отмечается в сообщении компании ДТЭК, на понедельник, 13 февраля, "Укрэнерго" не предоставлял ограничений потребления электроэнергии.
"Это позволяет завтра не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.
Также не планируют отключать свет по графикам в Сумской области, о чем в Telegram-канале сообщило АО "Сумыоблэнерго", а также в Кировоградской области, как заявило "Кировоградоблэнерго".
Кроме того, к регионам, в которых завтра не будут ограничивать свет, присоединятся Ивано-Франковская, Ровенская, Волынская и Черниговская области.
"Это делается для того, чтобы понять реальную потребность потребителей в электрической энергии по каждому региону Украины и в дальнейшем использовать эти данные при доведении обновленных лимитов потребления", - подчеркивают энергетики.
В этот день рекомендовано использовать электрическую энергию в объемах, необходимых для обычного функционирования предприятий и комфортного жизнеобеспечения домохозяйств потребителей.
Однако напоминают, что в случае перегрузки сетей или других непредвиденных обстоятельств могут быть восстановлены отключения согласно стабилизационным графикам.
Обновлено 20:54
Свет завтра, 13 февраля, также не будут отключать в Черновицкой и Винницкой областях. Там не введут лимиты потребления электроэнергии.
При этом в Винницкой области планируется измерить реальное потребление электроэнергии.
РБК-Украина сообщало сегодня, что ДТЭК предупредил о возвращении отключений по графику в течение рабочей недели.
Ранее мы писали, что с понедельника, 13 февраля, в Одессе заработает электротранспорт.
Кроме того, напомним, что Россия устроила массированный обстрел Украины в пятницу, 10 февраля. В части регионов начались перебои со светом, в некоторых областях свет экстренно выключили из-за атаки.
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