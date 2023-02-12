В Киеве и ряде областей завтра не планируют выключать свет

Как отмечается в сообщении компании ДТЭК, на понедельник, 13 февраля, "Укрэнерго" не предоставлял ограничений потребления электроэнергии.

"Это позволяет завтра не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.

Также не планируют отключать свет по графикам в Сумской области, о чем в Telegram-канале сообщило АО "Сумыоблэнерго", а также в Кировоградской области, как заявило "Кировоградоблэнерго".

Кроме того, к регионам, в которых завтра не будут ограничивать свет, присоединятся Ивано-Франковская, Ровенская, Волынская и Черниговская области.

"Это делается для того, чтобы понять реальную потребность потребителей в электрической энергии по каждому региону Украины и в дальнейшем использовать эти данные при доведении обновленных лимитов потребления", - подчеркивают энергетики.

В этот день рекомендовано использовать электрическую энергию в объемах, необходимых для обычного функционирования предприятий и комфортного жизнеобеспечения домохозяйств потребителей.

Однако напоминают, что в случае перегрузки сетей или других непредвиденных обстоятельств могут быть восстановлены отключения согласно стабилизационным графикам.

Обновлено 20:54

Свет завтра, 13 февраля, также не будут отключать в Черновицкой и Винницкой областях. Там не введут лимиты потребления электроэнергии.

При этом в Винницкой области планируется измерить реальное потребление электроэнергии.