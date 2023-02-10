У Києві та низці областей завтра діятимуть планові відключення світла: графіки

"Укренерго" надав нові обмеження споживання електроенергії на наступний день.

Доведені ліміти дозволяють застосувати графіки стабілізаційних відключень", - йдеться в поввдомленні.

Дізнатись графік відключень за вашою адресою можна на сайті ДТЕК за посиланням:

У Харкові та ще двох районах області 11 та 12 лютого вводяться спеціальні графіки погодинних відключень світла у зв'язку з наслідками ракетної атаки на критичну інфраструктуру регіону.

Графік відключень можна дізнатися на сайті "Харківобленерго" за посиланням.