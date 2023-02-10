У Києві та низці областей завтра діятимуть планові відключення світла: графіки

Завтра, 11 лютого, у Києві та низці областей діятимуть стабілізаційні графіки відключень електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Дізнатись графік відключень за вашою адресою можна на сайті ДТЕК за посиланням:
У Харкові та ще двох районах області 11 та 12 лютого вводяться спеціальні графіки погодинних відключень світла у зв'язку з наслідками ракетної атаки на критичну інфраструктуру регіону.
Графік відключень можна дізнатися на сайті "Харківобленерго" за посиланням.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Україні можуть не відключати світло за графіками в окремі години 11 та 12 лютого, незважаючи на сьогоднішній масований удар росіян.
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