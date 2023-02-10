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В Киеве и ряде областей завтра будут действовать плановые отключения света: графики

Фото: в Киеве и ряде областей завтра будут действовать плановые отключения света (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Завтра, 11 февраля, в Киеве и в ряде областей будут действовать стабилизационные графики отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Укрэнерго" предоставило новые ограничения потребления электроэнергии на следующий день. Доведены лимиты позволяют применить графики стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.

Узнать график отключений по вашему адресу можно на сайте ДТЭК по ссылке:

В Харькове и двух районах области 11 и 12 февраля вводятся специальные графики почасовых отключений света в связи с последствиями ракетной атаки на критическую инфраструктуру региона.

График отключений можно узнать на сайте "Харьковоблэнерго" по ссылке.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Украине могут не отключать свет по графикам в отдельные часы 11 и 12 февраля, несмотря на массированный сегодняшний удар россиян.

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