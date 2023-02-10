В Киеве и ряде областей завтра будут действовать плановые отключения света: графики

Завтра, 11 февраля, в Киеве и в ряде областей будут действовать стабилизационные графики отключений электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Узнать график отключений по вашему адресу можно на сайте ДТЭК по ссылке:
В Харькове и двух районах области 11 и 12 февраля вводятся специальные графики почасовых отключений света в связи с последствиями ракетной атаки на критическую инфраструктуру региона.
График отключений можно узнать на сайте "Харьковоблэнерго" по ссылке.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Украине могут не отключать свет по графикам в отдельные часы 11 и 12 февраля, несмотря на массированный сегодняшний удар россиян.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.