У Києві та низці областей вдруге оголошено тривогу: у чому причина

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 13:48. А згодом він поширився на низку областей України.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу!", - повідомили Повітряні сили.

Жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають зберігати спокій і, у разі загрози, негайно спускатися в укриття.

Водночас в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи сил ППО.

Де оголошено тривогу