У Києві та низці областей вдруге оголошено тривогу: у чому причина

У Києві та низці регіонів України у суботу, 2 серпня, було вдруге оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 13:48. А згодом він поширився на низку областей України.
"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу!", - повідомили Повітряні сили.
Жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають зберігати спокій і, у разі загрози, негайно спускатися в укриття.
Водночас в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи сил ППО.
Нагадаємо, що сьогодні, 2 серпня унаслідок ворожих обстрілів Херсона вранці 2 серпня загинули двоє мирних мешканців, ще двоє - поранені.
Крім того, у результаті ворожого обстрілу одного з сіл Запорізького району постраждали щонайменше двоє мирних жителів.
За попередніми даними, пошкоджено близько 100 приватних будинків: у багатьох вибито вікна, зруйновано дахи та двері.