UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Дональд Трамп Війна в Україні НАБУ і САП

У Києві та низці областей вдруге оголошено тривогу: у чому причина

Фото: Повітряна тривога в Україні 2 серпня (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Києві та низці регіонів України у суботу, 2 серпня, було вдруге оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 13:48. А згодом він поширився на низку областей України.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу!", - повідомили Повітряні сили.

Жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають зберігати спокій і, у разі загрози, негайно спускатися в укриття.

Водночас в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи сил ППО.

Де оголошено тривогу

Нагадаємо, що сьогодні, 2 серпня унаслідок ворожих обстрілів Херсона вранці 2 серпня загинули двоє мирних мешканців, ще двоє - поранені.

Крім того, у результаті ворожого обстрілу одного з сіл Запорізького району постраждали щонайменше двоє мирних жителів.

За попередніми даними, пошкоджено близько 100 приватних будинків: у багатьох вибито вікна, зруйновано дахи та двері.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні