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В Киеве и ряде областей во второй раз объявлена тревога: в чем причина

Фото: Воздушная тревога в Украине 2 августа (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Киеве и ряде регионов Украины в субботу, 2 августа, был во второй раз объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 13:48. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока!", - сообщили Воздушные силы.

Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и, в случае угрозы, немедленно спускаться в укрытие.

В то же время в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы сил ПВО.

Где объявлена тревога

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