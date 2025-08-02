В Киеве и ряде областей во второй раз объявлена тревога: в чем причина

В Киеве и ряде регионов Украины в субботу, 2 августа, был во второй раз объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 13:48. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока!", - сообщили Воздушные силы.
Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и, в случае угрозы, немедленно спускаться в укрытие.
В то же время в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы сил ПВО.
Напомним, что сегодня, 2 августа в результате вражеских обстрелов Херсона утром 2 августа погибли двое мирных жителей, еще двое - ранены.
Кроме того, в результате вражеского обстрела одного из сел Запорожского района пострадали по меньшей мере двое мирных жителей.
По предварительным данным, повреждено около 100 частных домов: во многих выбиты окна, разрушены крыши и двери.