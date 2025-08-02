В Киеве и ряде областей во второй раз объявлена тревога: в чем причина

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 13:48. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока!", - сообщили Воздушные силы.

Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и, в случае угрозы, немедленно спускаться в укрытие.

В то же время в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы сил ПВО.

Где объявлена тревога