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У Києві та низці областей вдруге за день оголосили тривогу

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

У північних областях України та Києві сьогодні, 16 квітня, було оголошено повітряну тривогу. Причиною є загроза балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

Спочатку повітряну тривогу було оголошено у Києві о 18:35. Після цього сирени завили і в решті пывнычних областей.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - написали Повітряні сили.

Оновлено о 18:56.

У Києві та областях було оголошено відбій тривоги.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Нічна атака "Шахедами" по Україні

Раніше повідомлялося, що російські окупанти влаштували чергову атаку "Шахедів" по Україні увечері 15 квітня. Ворожі ударні безпілотники спочатку фіксували на півдні країни, але згодом повітряна тривога розширилася у на інші області.

Також повідомлялося про роботу протиповітряної оборони по "Шахедах" ворога вночі.

Крім того, близько третьої години ночі стало відомо про вибухи у Хмельницькій області, куди ворог направив групу дронів-камікадзе. Також повідомлялося, що вибухи могли бути пов'язані з роботою ППО у регіоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Війна в УкраїніПовітряна тривога