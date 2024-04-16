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В Киеве и ряде областей второй раз за день объявили тревогу

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

В северных областях Украины и Киеве сегодня, 16 апреля, была объявлена воздушная тревога. Причиной является угроза баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Сначала воздушная тревога была объявлена в Киеве в 18:35. После этого сирены взвыли и в остальных пывнычных областей.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - написали Воздушные силы.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Ночная атака "Шахедами" по Украине

Ранее сообщалось, что российские оккупанты устроили очередную атаку "Шахедов" по Украине вечером 15 апреля. Вражеские ударные беспилотники сначала фиксировались на юге страны, но впоследствии воздушная тревога расширилась в другие области.

Также сообщалось о работе противовоздушной обороны по "Шахедам" врага ночью.

Кроме того, около трех часов ночи стало известно о взрывах в Хмельницкой области, куда враг направил группу дронов-камикадзе. Также сообщалось, что взрывы могли быть связаны с работой ПВО в регионе.

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Война в УкраинеВоздушная тревога