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В Україні масштабна повітряна тривога: злетів МіГ-31К

Київ, Субота 14 грудня 2024 09:27
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В Україні масштабна повітряна тривога: злетів МіГ-31К Фото: у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабну повітряну тривогу оголосили в Україні зранку 14 грудня. Росіяни підняли у небо МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 9:17. Також "почервоніли" північні області України. Через декілька хвилин тривогу також оголосили у деяких центральних, східних та південних областях.

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. В Одеській області також оголошена ракетна небезпека.

Карта повітряних тривог станом на 9:20

В Україні масштабна повітряна тривога: злетів МіГ-31К

О 9:27 Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт МіГ-31К в Росії. Через це у всіх областях України оголосили тривогу та ракетну загрозу.

Карта повітряних тривог станом на 9:30

В Україні масштабна повітряна тривога: злетів МіГ-31К

В чому небезпека МіГ-31К

Російський винищувач-перехоплювач МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Вона швидко долає відстань від місця пуску до ймовірної цілі.

Ця ракета є складною ціллю для української протиповітряної оборони. Її можуть знищити лише новітні зенітні комплекси, які є на озброєнні ЗСУ.

Варто додати, що 13 грудня під час масованої атаки Росія запускала "Кинджали" по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, були пуски чотирьох ракет з МіГ-31К з Тамбовської області.

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