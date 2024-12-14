В Україні масштабна повітряна тривога: злетів МіГ-31К

Фото: у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)

Масштабну повітряну тривогу оголосили в Україні зранку 14 грудня. Росіяни підняли у небо МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 9:17. Також "почервоніли" північні області України. Через декілька хвилин тривогу також оголосили у деяких центральних, східних та південних областях. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. В Одеській області також оголошена ракетна небезпека. Карта повітряних тривог станом на 9:20 О 9:27 Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт МіГ-31К в Росії. Через це у всіх областях України оголосили тривогу та ракетну загрозу. Карта повітряних тривог станом на 9:30