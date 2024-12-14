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В Украине масштабная воздушная тревога: взлетел МиГ-31К

Киев, Суббота 14 декабря 2024 09:27
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В Украине масштабная воздушная тревога: взлетел МиГ-31К Фото: в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабную воздушную тревогу объявили в Украине утром 14 декабря. Россияне подняли в небо МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 9:17. Также "покраснели" северные области Украины. Спустя несколько минут тревогу также объявили в некоторых центральных, восточных и южных областях.

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока. В Одесской области также объявлена ракетная угроза.

Карта воздушных тревог по состоянию на 9:20

В Украине масштабная воздушная тревога: взлетел МиГ-31К

В 9:27 Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете МиГ-31К в России. Из-за этого во всех областях Украины объявили тревогу и ракетную угрозу.

Карта воздушных тревог по состоянию на 9:30

В Украине масштабная воздушная тревога: взлетел МиГ-31К

В чем угроза МиГ-31К

Российский истребитель-перехватчик МиГ-31К является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал". Она быстро преодолевает расстояние от места запуска до вероятной цели.

Эта ракета является сложной целью для украинской противовоздушной обороны. Ее могут уничтожить только новейшие зенитные комплексы, находящиеся на вооружении ВСУ.

Стоит добавить, что 13 декабря во время массированной атаки Россия запускала "Кинжалы" по Украине. По данным Воздушных сил ВСУ, были пуски четырех ракет с МиГ-31К из Тамбовской области.

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