В Украине масштабная воздушная тревога: взлетел МиГ-31К

Фото: в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)

Масштабную воздушную тревогу объявили в Украине утром 14 декабря. Россияне подняли в небо МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 9:17. Также "покраснели" северные области Украины. Спустя несколько минут тревогу также объявили в некоторых центральных, восточных и южных областях. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока. В Одесской области также объявлена ракетная угроза. Карта воздушных тревог по состоянию на 9:20 В 9:27 Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете МиГ-31К в России. Из-за этого во всех областях Украины объявили тревогу и ракетную угрозу. Карта воздушных тревог по состоянию на 9:30