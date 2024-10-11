В ніч на 11 жовтня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Військові попереджали про загрозу застосування ударних дронів-камікадзе, а в Київській області працювали сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" та Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 03:16.
Перед цим, о 02:42, у Київській обласній військовій адміністрації (КОВА) повідомляли, що у повітряному просторі регіонів зафіксовано БпЛА і по ворожих цілях працюють сили ППО.
В той же час у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що БпЛА на півночі Київської області рухаються у напрямку Житомирської. А дрони на півдні Чернігівської, курсом на Київську.
"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", - повідомив Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА).
Станом на 03:20 повітряна тривога продовжується у деяких центральних, північних та північно-східних областях України.
Нагадаємо, що попередньої ночі, 10 жовтня, російські окупанти теж атакували Україну дронами та ракетами.
Зокрема, ворог запустив 8 ракет різного типу та 62 безпілотники. Силам ППО України вдалося знищити 41 ворожий дрон у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській та низці інших областей. Ще 14 БпЛА були локально втрачені в різних регіонах України, ймовірно внаслідок протидії РЕБ.
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