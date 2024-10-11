У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 03:16.

Перед цим, о 02:42, у Київській обласній військовій адміністрації (КОВА) повідомляли, що у повітряному просторі регіонів зафіксовано БпЛА і по ворожих цілях працюють сили ППО.

В той же час у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що БпЛА на півночі Київської області рухаються у напрямку Житомирської. А дрони на півдні Чернігівської, курсом на Київську.

Оновлено о 03:24

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", - повідомив Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Де оголосили тривогу

Станом на 03:20 повітряна тривога продовжується у деяких центральних, північних та північно-східних областях України.