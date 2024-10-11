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У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу

Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 11 жовтня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Військові попереджали про загрозу застосування ударних дронів-камікадзе, а в Київській області працювали сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 03:16.

Перед цим, о 02:42, у Київській обласній військовій адміністрації (КОВА) повідомляли, що у повітряному просторі регіонів зафіксовано БпЛА і по ворожих цілях працюють сили ППО.

В той же час у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що БпЛА на півночі Київської області рухаються у напрямку Житомирської. А дрони на півдні Чернігівської, курсом на Київську.

Оновлено о 03:24

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", - повідомив Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Де оголосили тривогу

Станом на 03:20 повітряна тривога продовжується у деяких центральних, північних та північно-східних областях України.

Нагадаємо, що попередньої ночі, 10 жовтня, російські окупанти теж атакували Україну дронами та ракетами.

Зокрема, ворог запустив 8 ракет різного типу та 62 безпілотники. Силам ППО України вдалося знищити 41 ворожий дрон у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській та низці інших областей. Ще 14 БпЛА були локально втрачені в різних регіонах України, ймовірно внаслідок протидії РЕБ.

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