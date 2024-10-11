В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 03:16.

Перед этим, в 02:42, в Киевской областной военной администрации (КОВА) сообщали, что в воздушном пространстве регионов зафиксирован БПЛА и по враждебным целям работают силы ПВО.