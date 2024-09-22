ua en ru
Нд, 22 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві та низці областей України оголошено тривогу

Неділя 22 вересня 2024 22:04
UA EN RU
У Києві та низці областей України оголошено тривогу Фото: люди в укритті (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 22 вересня, в Києві та низці областей оголошено тривогу. Причиною сигналу стала ракетна загроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 21:58.

До цього, о 21:24, військові попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Пізніше, о 21:57, стало відомо про ракету, яку зафіксовали у повітряному просторі над Сумською областю і яка рухалась у південно-західному напрямку.

Станом на 22:03, ПС повідомили про ракету у Чернігівській області, яка летить курсом на Чернігів.

Де оголошено тривогу

Станом на 22:01 карта повітряних тривог має наступний вигляд.

У Києві та низці областей України оголошено тривогу

Нагадаємо, минулого вечора Україною також ширилася тривога, але їх причиною були ворожі БпЛА.

При цьому зазначимо, що ворог атакував КАБами Харків. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 18 багатоповерхівок. За медичною допомогою звернулася 21 людина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Мобілізація в Україні: скільки може тривати та хто підлягає призову
Мобілізація в Україні: скільки може тривати та хто підлягає призову
DAILY
Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади