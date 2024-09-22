У Києві та низці областей України оголошено тривогу
Ввечері, 22 вересня, в Києві та низці областей оголошено тривогу. Причиною сигналу стала ракетна загроза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 21:58.
До цього, о 21:24, військові попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
Пізніше, о 21:57, стало відомо про ракету, яку зафіксовали у повітряному просторі над Сумською областю і яка рухалась у південно-західному напрямку.
Станом на 22:03, ПС повідомили про ракету у Чернігівській області, яка летить курсом на Чернігів.
Де оголошено тривогу
Станом на 22:01 карта повітряних тривог має наступний вигляд.
Нагадаємо, минулого вечора Україною також ширилася тривога, але їх причиною були ворожі БпЛА.
При цьому зазначимо, що ворог атакував КАБами Харків. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 18 багатоповерхівок. За медичною допомогою звернулася 21 людина.
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