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В Киеве и ряде областей Украины объявлена тревога

Воскресенье 22 сентября 2024 22:04
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В Киеве и ряде областей Украины объявлена тревога Фото: люди в укрытии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 22 сентября, в Киеве и ряде областей объявлена тревога. Причиной сигнала явилась ракетная угроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 21:58.

До этого в 21:24 военные предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.

Позже, в 21:57, стало известно о ракете, зафиксированной в воздушном пространстве над Сумской областью и двигавшейся в юго-западном направлении.

По состоянию на 22:03, ПС сообщили о ракете в Черниговской области, которая летит курсом на Чернигов.

Где объявлена тревога

По состоянию на 22:01 карта воздушных тревог имеет следующий вид.

В Киеве и ряде областей Украины объявлена тревога

Напомним, минувшим вечером по Украине также распространялась тревога, но их причиной были вражеские БпЛА.

При этом отметим, что враг атаковал КАБами Харьков. В результате обстрела было повреждено 18 многоэтажек. За медицинской помощью обратился 21 человек.

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