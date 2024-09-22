В Киеве и ряде областей Украины объявлена тревога
Вечером, 22 сентября, в Киеве и ряде областей объявлена тревога. Причиной сигнала явилась ракетная угроза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 21:58.
До этого в 21:24 военные предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.
Позже, в 21:57, стало известно о ракете, зафиксированной в воздушном пространстве над Сумской областью и двигавшейся в юго-западном направлении.
По состоянию на 22:03, ПС сообщили о ракете в Черниговской области, которая летит курсом на Чернигов.
Где объявлена тревога
По состоянию на 22:01 карта воздушных тревог имеет следующий вид.
Напомним, минувшим вечером по Украине также распространялась тревога, но их причиной были вражеские БпЛА.
При этом отметим, что враг атаковал КАБами Харьков. В результате обстрела было повреждено 18 многоэтажек. За медицинской помощью обратился 21 человек.
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