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У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу

Фото: повітряна тривога в Україні вночі 15 листопада (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В низці областей України оголосили повітряну тривогу сьогодні вночі 15 листопада. Загроза застосування ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

"У областях, де оголошена повітряна тривога - ракетна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Раніше в командуванні Повітряних сил повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. 

Жителів областей, де оголошена повітряна тривога закликають перебувати в укриттях або дотримуватись правила "двох стін".

О 00:22 оголосили про відбій загрози.

Масштабні повітряні тривоги

Вдень 14 листопада в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К.

12 листопада після полудня у всіх областях України було оголошено повітряну тривогу. Причиною цього також був зліт російського винищувача МіГ-31К.

Варто зауважити, що МіГ-31К - це потенційний носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", які нашим засобам ППО важко перехопити.

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