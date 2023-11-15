В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

"В областях, где объявлена воздушная тревога – ракетная опасность", - говорится в сообщении.

Ранее в командовании Воздушных сил сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают находиться в укрытиях или соблюдать правила "двух стен".

В 00:22 объявили об отбое угрозы.

Масштабные воздушные тревоги

Днем 14 ноября в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К.

12 ноября после полудня во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной тому также был взлет российского истребителя МиГ-31К.

Стоит заметить, что МиГ-31К – это потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которые нашим средствам ПВО трудно перехватить.