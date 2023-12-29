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У Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога

Україна, П'ятниця 29 грудня 2023 00:21
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У Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога Фото: в низці областей України оголошена повітряна тривога (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Києві та низці регіонів України оголошена повітряна тривога. Військові попереджають про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА та балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Що відомо про причину тривоги

У Київській міській військовій адміністрації заявили, що повітряна тривога в столиці повʼязана із загрозою застосування БпЛА.

Також повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей.

Мапа тривог

Станом на 00:21 мапа повітряних тривог виглядає так:

У Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога

Російські обстріли України

Сьогодні вночі, 29 грудня російські окупаційні війська атакували ударними дронами Одесу. Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника спалахнула пожежа в багатоповерхівці.

Також у ніч на 28 грудня російська армія запустила по Україні порівняно з минулими днями малу кількість безпілотників-камікадзе. Ворог застосував 8 дронів, з яких українським оборонцям неба вдалося збити 7.

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