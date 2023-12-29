У Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога

У Києві та низці регіонів України оголошена повітряна тривога. Військові попереджають про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА та балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Що відомо про причину тривоги У Київській міській військовій адміністрації заявили, що повітряна тривога в столиці повʼязана із загрозою застосування БпЛА. Також повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Мапа тривог Станом на 00:21 мапа повітряних тривог виглядає так: Російські обстріли України Сьогодні вночі, 29 грудня російські окупаційні війська атакували ударними дронами Одесу. Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника спалахнула пожежа в багатоповерхівці. Також у ніч на 28 грудня російська армія запустила по Україні порівняно з минулими днями малу кількість безпілотників-камікадзе. Ворог застосував 8 дронів, з яких українським оборонцям неба вдалося збити 7.