Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве и ряде областей тревога из-за угрозы баллистики

Вторник 13 января 2026 00:11
В Киеве и ряде областей тревога из-за угрозы баллистики Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 13 января в Киеве и ряде других областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистики. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", - говорится в сообщении в 00:08.

Параллельно в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что угроза баллистики с севера. После этого была зафиксирована скоростная цель на Харьков, а в самом месте раздалась серия взрывов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:11 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Донецкой областях.

В Киеве и ряде областей тревога из-за угрозы баллистики

Тревоги в Киеве

Напомним, днем 12 января в Киеве тоже объявляли воздушную тревогу. Тогда причиной сигнала стала угроза дронов.

Также мы писали, что в ночь на 12 января в столице дважды объявляли тревогу. Оба раза - из-за дронов. После первой тревоги в столице были слышны взрывы и работа ПВО.

