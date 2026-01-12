ua en ru
Пн, 12 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві оголосили повітряну тривогу через ударні дрони

Київ, Понеділок 12 січня 2026 14:35
UA EN RU
У Києві оголосили повітряну тривогу через ударні дрони Фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У Києві сьогодні, 12 січня, оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування Росією ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КМДА в Telegram.

"У Києві оголошена повітряна тривога. Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що російські дрони летять в напрямку Києва з Чернігівської області.

Мапа повітряних тривог має такий вигляд:

У Києві оголосили повітряну тривогу через ударні дрони

Обстріл України 12 січня

Нагадаємо, сьогодні вночі країна-агресорка вчергове вдарила по Одесі, внаслідок обстрілу пошкоджено обʼєкт інфраструктури та житлові будинки. У частині одного з районів тимчасово відсутнє електропостачання - фахівці працюють над відновленням.

Крім того, під атакою російських безпілотників перебувала й столиця. За даними місцевої влади, у Солом'янському районі Києва зафіксовано влучання в нежитлову будівлю та падіння уламків біля житлового будинку.

Пізніше у Києві було запроваджено екстрені відключення світла. В YASNO пояснили, що інфраструктура міста не справляється з навантаженням. Запровадження екстрених відключень для столиці підтвердили і у ДТЕК.

Зазначимо, вранці російські війська завдали чергових ударів по об’єктах залізничної інфраструктури України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні Повітряна тривога Дрони
Новини
Перший 5G запустили у Львові: де можна підключитися і які міста на черзі
Перший 5G запустили у Львові: де можна підключитися і які міста на черзі
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році