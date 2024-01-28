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В Киеве и ряде областей тревога из-за баллистики. В Полтаве раздаются взрывы

Воскресенье 28 января 2024 20:08
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В Киеве и ряде областей тревога из-за баллистики. В Полтаве раздаются взрывы Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения россиянами баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, объявлена угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Кроме того, "Суспільне" сообщает, что в Полтаве во время воздушной тревоги раздались взрывы. Также о взрывах сообщается в Кременчугском районе в Полтавской области.

К тому же, глава Полтавской ОВА Филипп Пронин призвал жителей области находиться в укрытиях до отбоя.

В Киеве и ряде областей тревога из-за баллистики. В Полтаве раздаются взрывы

Ночной удар по Украине 27 января

В субботу вечером, 27 января, в Кременчуге и Полтаве были слышны взрывы, в ряде областей была объявлена воздушная тревога, в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистики.

Позже в Полтавской ОВА сообщили, что российские военные обстреляли Кременчугский район, в результате атаки попадание в промышленный объект.

После удара на месте взрывов также возник пожар. Позже в Полтавской ОВА показали фото последствий вражеской атаки на регион.

В Воздушных силах ВСУ об угрозе применения "Шахедов" предупреждали жителей восточных и центральных регионов.

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