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У Києві та низці областей продовжуються екстрені відключення світла

Фото: у Києві та декількох областях діють аварійні відключення (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У столиці та низці областей України сьогодні, 17 грудня, діють екстрені відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Так, у Києві відучора продовжуються аварійні обмеження. Екстрені відключення ввели вчора після масової атаки росіян на енергетику. Також аварійні відключення діють і в Київській області.

"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні", - зазначили у ДТЕК Київські Регіональні Електромережі.

Крім того, енергетики повідомили, що екстрені відключення продовжуються в Одеській області. Сьогодні зранку аварійні обмеження запровадили у Полтавській та Сумській областях.

Варто зазначити, що під час екстрених відключень графіки обмежень не працюють.

Нагадаємо, вчора росіяни ракетами знову атакували енергомережу, тому по всій Україні оголосили надзвичайну ситуацію в енергетичній системі та аварійні відключення.

Увечері "Укренерго" скасувало стан НС, проте у низці областей продовжили ліквідацію наслідків обстрілів.

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