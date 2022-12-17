RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве и ряде областей продолжаются экстренные отключения света

Фото: в Киеве и нескольких областях действуют аварийные отключения (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В столице и ряде областей Украины сегодня, 17 декабря, действуют экстренные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Так, в Киеве со вчерашнего дня продолжаются аварийные ограничения. Экстренные отключения ввели вчера после массовой атаки россиян на энергетику. Также аварийные отключения действуют и в Киевской области.

"В регионе происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании", - отметили в ДТЭК Киевские Региональные Электросети.

Кроме того, энергетики сообщили, что экстренные отключения продолжаются в Одесской области. Сегодня утром аварийные ограничения были введены в Полтавской и Сумской областях.

Следует отметить, что при экстренных отключениях графики ограничений не работают.

Напомним, вчера россияне ракетами снова атаковали энергосеть, поэтому по всей Украине объявили чрезвычайную ситуацию в энергетической системе и аварийные отключения.

Вечером "Укрэнерго" отменило состояние ЧС, однако в ряде областей продолжили ликвидацию последствий обстрелов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
відключеня світлаЭлектроэнергияКиевДТЭККиевская область